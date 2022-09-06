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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабурин признал, что арбитр действовал правильно против «Торпедо»

 
06 Сентября 2022 • 03:21 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Ростов
окончен

В заключительном матче восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Торпедо» уступило в формально домашнем матче в Химках «Ростову», пропустив с пенальти на последних секундах игры. При этом арбитр заставил игроков «Ростова» перебить пенальти, впрочем, они особо не возражали, так как первую попытку запороли.

Егор Бабурин, вратарь «Торпедо», нашел в себе силы признать, что арбитр действовал правильно.

- Результат должны были сохранить, игрой более‑менее довольны, но результат — полное разочарование. Пенальти смотрели — действительно, я вышел. Мне лично очень обидно, и команде тоже. Сегодня должны были брать домашнее очко, - цитирует игрока телеканал Матч ТВ.

В девятом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сыграет в гостях с «товарищем по несчастью» - «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Ростов Егор Бабурин
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окончен Торпедо Москва 0:1 Ростов
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