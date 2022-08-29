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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ле Таллек подтвердил, что переходит в «Торпедо» эксклюзив

 
29 Августа 2022 • 16:08 Комментировать
АЕК
...
ПАС Янина
04.09 21:30

Полузащитник греческого АЕКа Дамьен Ле Таллек находится в шаге от перехода в «Торпедо». Об этом сам 32-летний игрок признался в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Действительно, в скором времени я стану игроком «Торпедо», это так», – заявил Ле Таллек корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

Отметим, что у Ле Таллека есть российский паспорт. У футболиста также есть опыт выступлений в Премьер-лиге – с 2014 по 2016 год француз защищал цвета «Мордовии». До этого Дамьен также успел поиграть на Украине в составе «Говерлы».

В сезоне-2010/11 Ле Таллек становился чемпионом Германии в составе дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва АЕК Афины Дамьен Ле Таллек
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