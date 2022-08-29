Полузащитник греческого АЕКа Дамьен Ле Таллек находится в шаге от перехода в «Торпедо». Об этом сам 32-летний игрок признался в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Действительно, в скором времени я стану игроком «Торпедо», это так», – заявил Ле Таллек корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

Отметим, что у Ле Таллека есть российский паспорт. У футболиста также есть опыт выступлений в Премьер-лиге – с 2014 по 2016 год француз защищал цвета «Мордовии». До этого Дамьен также успел поиграть на Украине в составе «Говерлы».

В сезоне-2010/11 Ле Таллек становился чемпионом Германии в составе дортмундской «Боруссии».