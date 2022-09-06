Геркус – о судействе: «Надо обращаться не в ЭСК, а в другой орган»

Исполняющий обязанности президента «Торпедо» Илья Геркус высказался о судействе в матче с «Ростовом».

Напомним, что Ян Бобровский в концовке игры назначил сомнительный пенальти в ворота «Торпедо». После этого рефери дважды усматривал нарушения правил вратарём (выход с линии) при его сэйвах. «Ростов» забил пенальти только с третьей попытки и вырвал гостевую победу – 1:0.

«Думаем, тут надо обращаться не туда (ЭСК РФС), а в другой орган. Думаем, какой. Мы такого не видели никогда, это за гранью нашего опыта», - высказался Геркус, чьи слова приводит телеграм-канал «Ложа прессы».

«Торпедо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала всего одно очко.