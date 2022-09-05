Савичев: «Ле Таллек в обойме, просто сегодня он не в старте»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Ле Таллек в запасе. Может быть, еще не до конца готов? И Лаптева мы не видим, что с ним?

- У Лаптева травма, выбыл на 7-8 дней, наверное. Диагностировали перелом ребра. Что касается Ле Таллека, нет, он в обойме, просто сегодня он не в старте.

- А Марк Коста в каком состоянии, когда будет полностью готов?

- Будет видно, когда он выйдет на поле и когда проведет полный недельный цикл. А так мы его видели только два дня.

- Какое впечатление оставил за эти два дня?

- Старается. Но одно дело стараться, а другое дело… Я думаю, он пришел помочь команде, так что будем надеяться, что он нам поможет.