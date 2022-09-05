Черчесов посочувствовал Кокорину и пожелал ему удачи

Как известно, российский нападающий Александр Кокорин продолжает карьеру на Кипре, где он уже отметился голевой передачей в матче своего нового клуба «Арис».

К проблемам Кокорина неравнодушен его бывший тренер Станислав Черчесов, ныне работающий с венгерским «Ференцварошем». Он пожелал Кокорину всяческих успехов и возвращения в более статусный чемпионат.

- рад за Кокорина, отдавшего голевой пас в своем первом же в составе «Ариса» матче. Искренне желаю Саше перезапустить на Кипре свою карьеру и затем перейти в более сильную лигу, - цитирует слова Черчесова издание «Спорт-экспресс»