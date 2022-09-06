Игнатьев: «Я уже запутался в этих правилах»

В заключительном матче восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Торпедо» уступило в формально домашнем матче в Химках «Ростову», пропустив с пенальти на последних секундах игры. При этом арбитр заставил игроков «Ростова» перебить пенальти, впрочем, они особо не возражали, так как первую попытку запороли.

Борис Игнатьев, бывший наставник автозаводцев, прокомментировал события игры. Он признался, что уже запутался в правилах.

- Я запутался с этими правилами. Не могу даже для себя сформулировать за что назначили пенальти. Может быть, придумали новые правила. Не знаю уже, когда дается пенальти за игру рукой, а когда нет. По пенальти скажу, что у бьющего есть преимущество, но вратарь отбил. Значит результат должен быть ничейным, - цитирует Игнатьева издание «Спорт-экспресс».

В девятом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сыграет в гостях с «товарищем по несчастью» - «Уралом».