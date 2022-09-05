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Карпин: «Полной акклиматизации нет, но я думаю, из жары в холод легче»

 
05 Сентября 2022 • 19:59 Комментировать
Торпедо Москва
0:0
Ростов
2-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Знаю, что вы выезжали из +30, а тут другая погода. Чувствуется акклиматизация в команде?

- Полной акклиматизации нет, но я думаю, из жары в холод легче всегда, чем наоборот.

- Что касается графика, такой график как у вас фактически без выходных - «Сочи», «Динамо», «Торпедо» - это плюс или минус?

- После игры скажу, плюс или минус. Все в равных условиях, играли посреди недели на Кубок. Не думаю, что в этом заключается проблема.

- Тогда у вашего соперника нет ни одной победы за семь туров. Делается ли вами акцент на то, что не должно быть недонастроя или недооценки? Или все-таки футбольные вещи больше отмечаете?

- Я думаю, что всё вместе, и этот момент тоже. По поводу недонастроя, после ничьей с ЦСКА и победы над «Динамо». Может быть, играли не основным составом, кто-то может подумать, что мы что-то можем, и тогда будет проблема. Об этом тоже говорили, естественно.

- По сравнению с прошлым туром два изменения в составе. И если Чернов в заявке, то Байрамяна нет. Что случилось?

- Небольшое повреждение получил в игре с «Динамо», поэтому после первого тайма заменили его. Чтобы не усугубить, ничего страшного. Я думаю, уже к следующему матчу должен быть в деле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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ТОРПЕДО МОСКВА РОСТОВ
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Идет 61 минута Торпедо Москва 0:0 Ростов
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