Карпин: «Полной акклиматизации нет, но я думаю, из жары в холод легче»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Знаю, что вы выезжали из +30, а тут другая погода. Чувствуется акклиматизация в команде?

- Полной акклиматизации нет, но я думаю, из жары в холод легче всегда, чем наоборот.

- Что касается графика, такой график как у вас фактически без выходных - «Сочи», «Динамо», «Торпедо» - это плюс или минус?

- После игры скажу, плюс или минус. Все в равных условиях, играли посреди недели на Кубок. Не думаю, что в этом заключается проблема.

- Тогда у вашего соперника нет ни одной победы за семь туров. Делается ли вами акцент на то, что не должно быть недонастроя или недооценки? Или все-таки футбольные вещи больше отмечаете?

- Я думаю, что всё вместе, и этот момент тоже. По поводу недонастроя, после ничьей с ЦСКА и победы над «Динамо». Может быть, играли не основным составом, кто-то может подумать, что мы что-то можем, и тогда будет проблема. Об этом тоже говорили, естественно.

- По сравнению с прошлым туром два изменения в составе. И если Чернов в заявке, то Байрамяна нет. Что случилось?

- Небольшое повреждение получил в игре с «Динамо», поэтому после первого тайма заменили его. Чтобы не усугубить, ничего страшного. Я думаю, уже к следующему матчу должен быть в деле.