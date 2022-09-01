Ле Таллек оценил уровень игры «Торпедо»

Новобранец московского «Торпедо» Дамьен ле Таллек высказался об игре «автозаводцев» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. В семи сыгранных турах столичная команда не одержала ни одной победы.

«Не могу сказать, что «Торпедо» выглядит слабо и плохо. Мы должны понимать, что команда только вышла в РПЛ. Нужно время», - приводит слова французского нападающего «Чемпионат».

По итогам семи сыгранных туров московский коллектив располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре чемпионата России «Торпедо» на своем поле примет «Ростов». Матч состоится 5 сентября.