Рязанцев рассказал, в каком моральном состоянии сейчас находятся игроки «Торпедо»

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал поражение московской команды в матче 7-го тура РПЛ от «Краснодара» (1:4), а также рассказал о текущем моральном состоянии «автозаводцев».

Напомним, что на данный момент «Торпедо» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата.

«Не так плохо смотрелись по игре, несмотря на счёт. Моральное состояние у команды непростое после такого старта, но мы должны найти в себе силы, чтобы исправить ситуацию», — заявил Рязанцев.

Свой следующий матч торпедовцы проведут 5 сентября против «Ростова». Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени.