​ЭСК признала, что скандальный пенальти в пользу «Ростова» был назначен ошибочно

На официальном сайте Российского футбольного союза была обнародована информация об итогах последнего заседания экспертно-судейской комиссии. Среди прочего, был рассмотрен скандальный эпизод в матче между «Торпедо» и «Ростовом».

Пенальти, назначенный на последних минутах при счёте 0:0, ЭСК признала ошибочным решением Яна Бобровского. Члены комиссии считают, что Николай Комличенко первым нарушал правила, а действия защитника были лишь ответной реакцией.

Напомним, что с этого пенальти «Ростов» забил победный гол, причём Ян Бобровский дважды фиксировал выход вратаря Егора Бабурина с линии ворот до удара. Бабурин сделал два сэйва, но с третьей попытки «Ростов» реализовал одиннадцатиметровый.