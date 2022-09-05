​Карпин выбрал состав на матч с «Торпедо»

В понедельник вечером закрывать программу девятого тура Российской премьер-лиги будут «Торпедо» и «Ростов». Рулевой ростовчан Валерий Карпин решил включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Песьяков, Терентьев, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Матч между «Торпедо» и «Ростовом» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию, которую организует портал LiveResult.

Отметим, что «Ростов» в этом чемпионате ещё не проигрывал. Команда Валерия Карпина отпраздновала три победы при четырёх ничьих.