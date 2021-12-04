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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гендиректор «Локомотива» извинился перед журналистами за угрозу охранника Плутника

04 Декабря 2021 • 22:47 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Урал
окончен

После очередного поражения «Локомотива» в чемпионате России Александр Плутник не стал отвечать на вопросы журналистов. Более того, один из охранников пригрозил журналистам, что в случае чего, он «может взять за ноги». Ситуацию прокомментировал генеральный директор клуба Владимир Леонченко. Видео с его словами появилось на канале «Футбольный Биги» в YouTube.

«Примите мои извинения за некорректное высказывание. Таких не должно быть», - сказал Леонченко.

Что касается результатов команды, Леонченко не стал давать каких-то исчерпывающих комментариев, ограничившись лишь словами о том, что «скоро нужно будет подводить итоги».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владимир Леонченко
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