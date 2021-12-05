​Цорн недоволен судейством после поражения «Локомотива»

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд в чемпионате России. В субботу московская команда в родных стенах уступила «Уралу» (0:1), который на момент старта поединка занимал последнюю строчку в таблице.

Томас Цорн, который занимает должность спортивного директора «Локомотива», остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова в прошедшем поединке.

«Я считаю, что назначение пенальти - очень спорный момент. Плюс показанная в этом моменте жёлтая карточка сыграла роль в удалении ключевого игрока команды», - поделился своим мнением Цорн для «РИА Новости».

Напомним, что в начале второго тайма «Локомотив» остался вдесятером. Вторую жёлтую карточку в игре получил защитник москвичей Тин Едвай.

На текущий момент «Локомотив» занимает только пятое место в таблице чемпионата России.