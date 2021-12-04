​Охранник Плутника угрожал взять за ноги журналиста, глава совета директоров «Локомотива» не ответил на вопросы

«Локомотив» переживает трудные времена. Из клуба после считанных месяцев работы ушёл Ральф Рангник, с которым в Москве связывали большие надежды, и всё это на фоне неудачных результатов – в 10 играх под руководством Маркуса Гисдоля команда отпраздновала только две победы.

После домашнего поражения от аутсайдера в лице «Урала» (0:1) Александр Плутник, который возглавляет совет директоров «Локомотива», отказался утолять информационный голод журналистов. Плутник не ответил на вопросы, сев в машину в сопровождении охранников. Судя по появившимся видео с места событий, один их охранников угрожал взять за ноги журналиста в ответ на просьбу не хватать человека за руки.