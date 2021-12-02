Агент Едвая сообщил, что игрок не покинет «Локомотив» из-за ухода Рангника

Агент Александр Радосавлевич, который представляет интересы защитника московского «Локомотива» Тина Едвая, заявил, что его клиент не собирается покидать команду.

Хорват был одним из тех футболистов, кто приехал в Москву по инициативе Ральфа Рангника, недавно ушедшего из клуба. Но, Радославлевич уверил, что эта ситуация никак не повлияет на будущее Едвая в составе «железнодорожников».

«Ему нравится город, нравится клуб, и я думаю, что Едвай останется там еще на много лет. Завтра может прийти новый тренер или спортивный директор, новый владелец, но Тин играет за «Локомотив»», - прокомментировал агент в интервью для «РБ Спорт».