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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Едвая сообщил, что игрок не покинет «Локомотив» из-за ухода Рангника

02 Декабря 2021 • 17:32 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
1.70 3.85 4.90
04.12 19:00

Агент Александр Радосавлевич, который представляет интересы защитника московского «Локомотива» Тина Едвая, заявил, что его клиент не собирается покидать команду.

Хорват был одним из тех футболистов, кто приехал в Москву по инициативе Ральфа Рангника, недавно ушедшего из клуба. Но, Радославлевич уверил, что эта ситуация никак не повлияет на будущее Едвая в составе «железнодорожников».

«Ему нравится город, нравится клуб, и я думаю, что Едвай останется там еще на много лет. Завтра может прийти новый тренер или спортивный директор, новый владелец, но Тин играет за «Локомотив»», - прокомментировал агент в интервью для «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тин Едвай
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