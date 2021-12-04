Шалимов: «Конечно, могли разобраться чуть по-другому и закончить эту игру поспокойнее»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Я прямо недоволен. Просто понимаю, какое давление и пресс какой. И команда, чтобы мы не говорили, мастеровитая, «Локомотив» и индивидуально могли что-то придумать и нас поддавили. Второй мяч нам надо было забивать, потому что мы играли против десятерых. С этим у нас проблемы в создании моментов, завершении и реализации. Конечно, могли разобраться чуть по-другому и закончить эту игру поспокойнее, потому что нельзя так, имея такие возможности, доводить до такого. Тут ошибка какая-то, и мы могли пропустить и не выиграть этот матч. Я не скажу, что прямо недоволен, есть над чем работать.