​«Локомотив» объявил состав на матч с «Уралом»

Субботнюю программу семнадцатого игрового дня чемпионата России будет закрывать противостояние «Локомотива» и «Урала». Рулевой московской команды Маркус Гисдоль включил в стартовый состав следующих исполнителей:

Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека Бека, Керк, Смолов, Лисакович, Камано.

Стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 19:00. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

На текущую минуту «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Урал» идёт последним.