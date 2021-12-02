Орлов: «В «Локомотиве» деньги не считают, это особый российский путь»

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на происходящее в московском «Локомотиве» - летом «железнодорожники» сменили вектор развития клуба, но недавно со своей должности ушел Ральф Рангник, который и должен был контролировать процесс перестройки.

Орлов отметил, что «Локомотив» нерационально тратит свои средства. По его словам, 12 немецких помощников, которые приехали вместе с Рангником, просто заняли места отечественных специалистов. Также эксперт вспомнил о смене главного тренера.

«Марко Николича выгнали, потому что он был не в их компании. Ему же неустойку ещё заплатили. Ну там деньги не считают. Ребята, это особый российский путь», - прокомментировал ситуацию Орлов во время эфира на радио «Эхо Москвы в Петербурге».