Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 291 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «В «Локомотиве» деньги не считают, это особый российский путь»

02 Декабря 2021 • 14:51 Комментировать (3)
Локомотив Москва
...
Урал
1.70 3.85 4.90
04.12 19:00

Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на происходящее в московском «Локомотиве» - летом «железнодорожники» сменили вектор развития клуба, но недавно со своей должности ушел Ральф Рангник, который и должен был контролировать процесс перестройки.

Орлов отметил, что «Локомотив» нерационально тратит свои средства. По его словам, 12 немецких помощников, которые приехали вместе с Рангником, просто заняли места отечественных специалистов. Также эксперт вспомнил о смене главного тренера.

«Марко Николича выгнали, потому что он был не в их компании. Ему же неустойку ещё заплатили. Ну там деньги не считают. Ребята, это особый российский путь», - прокомментировал ситуацию Орлов во время эфира на радио «Эхо Москвы в Петербурге».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Геннадий Орлов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Id152079006
02 Декабря 2021 в 15:25
А зинид деньги тратит по принципу "всё вокруг народное, всё вокруг моё". Безбедно и безнаказанно существует на народные деньги. Питерские, чо...
Vbishevcky
02 Декабря 2021 в 15:53
А ты видел когда-нибудь живьём "народные" деньги , приобретал что-то на них.? До чего же живучи среди идиотов комунякские бредни.
Lazarevs08
02 Декабря 2021 в 15:02
Очередной бред. А в любимом зените считают? Покупать халков и витселей, чтобы в рпл побеждать, это экономно? У всех российских клубов свой путь, к сожалению, в никуда.....
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Декабря
15:14 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто из футболистов сборной России будет голосовать на премии ФИФА
14:51 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «В «Локомотиве» деньги не считают, это особый российский путь» 3
14:30 · Россия. Премьер-лига
Ловрен иронично высказался о результатах голосования за «Золотой мяч» 3
14:14 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Спартака» также покинут трибуны в знак поддержки фанатов ЦСКА
14:09 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» - «Урал»: прогноз на матч чемпионата России – 4 декабря 2021
13:56 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Ахмат»: прогноз на матч чемпионата России – 4 декабря 2021
13:46 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 4 декабря 2021
13:24 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Уфа» может погибнуть»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Бистровича отреагировал на информацию о предложениях из Европы
12:21 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Карпин – посредственный тренер, не верю в успех сборной России» 6
12:05 · Россия. Премьер-лига
Кутепов вспомнил о разгроме «Спартака» от «Зенита» со счётом 1:7 1
11:48 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник ЦСКА привлёк внимание европейских клубов
11:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-гендиректор «Спартака» Газизов рассказал, как относится к критике со стороны Салиховой
11:11 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Кутепов готов продолжить карьеру в «Зените» или ЦСКА 1
09:26 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА решил избавиться от Щенникова
Все новости
Рекомендуем