​«Локомотив» назвал сроки восстановления Гилерме

В пятницу вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме на своей страничке в «Инстаграме» сообщил об успешно перенесённой операции. Теперь некоторую информацию на этот счёт предоставила пресс-служба московского клуба.

«Локомотив» сообщил, что на восстановление после перенесённой на голеностопном суставе операции Гилерме понадобится до трёх-четырёх месяцев. В ближайшее время Гилерме вернётся из Финляндии в Москву и начнёт процесс реабилитации.

35-летний Маринато Гилерме в сезоне 2021/2022 провёл за «Локомотив» 18 игр в различных соревнованиях. В трёх играх вратарь смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.