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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» назвал сроки восстановления Гилерме

03 Декабря 2021 • 14:42 Комментировать
Локомотив Москва
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Урал
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04.12 19:00

В пятницу вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме на своей страничке в «Инстаграме» сообщил об успешно перенесённой операции. Теперь некоторую информацию на этот счёт предоставила пресс-служба московского клуба.

«Локомотив» сообщил, что на восстановление после перенесённой на голеностопном суставе операции Гилерме понадобится до трёх-четырёх месяцев. В ближайшее время Гилерме вернётся из Финляндии в Москву и начнёт процесс реабилитации.

35-летний Маринато Гилерме в сезоне 2021/2022 провёл за «Локомотив» 18 игр в различных соревнованиях. В трёх играх вратарь смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме
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