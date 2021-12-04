Федотов: Арбитр ошибся, назначив пенальти в ворота «Локомотива»

Бывший российский судья Игорь Федотов дал свою экспертную оценку эпизоду в матче между «Локомотивом» и «Уралом», когда главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота московской команды под занавес первого тайма.

Федотов считает, что было принято ошибочное решение. По его словам, в действиях защитника «железнодорожников» не было грубой игры, поэтому обращать внимание на этот момент не стоило - так он написал в своем телеграм-канале.

Стоит уточнить, что реализованный 11-метровый стал единственным забитым мячом в поединке, решив судьбу противостояния. К слову, «Локомотив» проиграл уже четвертый матч кряду.