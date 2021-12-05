Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил поражение от «Урала», рассказал про кредит доверия Гисдолю, а также отметил ошибки тренера в прошедшем матче.

- Почему «Локомотив» никак не преодолеет свою неудачную серию?

- Команда попала в какую-то яму, эмоциональную и физическую. Плюс необязательные удаления влияют на результат. Играть вдесятером всегда сложно. Возникают проблемы. Вчера первый тайм был у «Локомотива» ужасный. Тем более, он играл против аутсайдера. После трех поражений домашняя встреча должна быть более агрессивной. Должно быть желание победить. Во втором тайме этого не было. Как и быстроты движения, прессинга. Все, чего мы ждали от главного тренера, на поле не было вообще. Особенно в первой половине матча. Плюс этот пенальти, который повлиял на исход матча, и удаление. Удивительно, что после перерыва «железнодорожники» вдесятером все-таки нашли силы, переломили ход игры, создавали моменты, атаковали, два раза попали перекладину. Почему этого не было в первом тайме с самого начала? Значит, есть силы и желание, и не нужно доводить до какой-то критической ситуации, а с первых минут надо так играть.

- Это вопрос настроя?

- Да. Стыдно должно быть футболистам проигрывать последней команде. Если брать по составу, что жаловаться Гисдолю на скамейку запасных? Посмотрите, кто играет у «Урала» и кто у «Локомотива». Если сравнивать этих футболистов - перевес огромный в пользу «железнодорожников».

- На 40-й минуте Левников назначил пенальти в пользу «Урала» за удар локтем защитника Едвая в голову Кузьмичева. Был там пенальти?

- Локоть был высоко. Игрок пытается помешать нападающему сыграть головой, ставит локоть на голову, и мяч попадает в руку. Рука находится в неестественном положении. Она препятствует удару. Думаю, это бесспорный пенальти.

- После поражения в Туле Смолов сказал болельщикам: «Как тренируемся, так и играем». Что значат его слова, как думаете?

- Раз он так сказал, такое ощущение, что их вообще не гоняют, или наоборот, они так много бегают, что сил не хватает на матчи.

- Может он предъявляет претензии и футболистам, что они плохо тренируются и к себе?

- Понятно, что форварды - зависимые люди. Федор - техничный игрок и хочет взаимодействовать с партнерами, а это не всегда получается. Но я думаю, что есть какая-то общая проблема команды.

- Вам не кажется, что идеи Гисдоля с трудом принимаются футболистами, а отсутствие результата только усиливает недоверие?

- Пока никто не может понять, что хочет донести тренер. Вроде бы в первых матчах команда пыталась играть в какой-то прессинг, накрывать соперника, быстро бежать вперед. Сейчас этой быстроты не было. В первом тайме вчера я вообще не понял, что это за футбол в домашних стенах?

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- Гисдоль заявлял, что будет играть в атакующий футбол. Может, команда просто не знает, как это делать?

- Тут больше дело в физической готовности команды. Просто она не бежит, не знает, как развивать позиционную атаку. А «Урал» играет от обороны, и в этой ситуации «Локомотиву» сложно быстро развивать позиционную атаку. Мяч, в основном, перекатывается, и ничего у ворот соперника не создается. У Николича хотя бы был какой-то рисунок за то время, что он проработал. А у Гисдоля рисунка игры пока нет. Не виден стиль игры «железнодорожников». В первых матчах Гисдоля еще было что-то интересное, а в последних, которые «железнодорожники» проиграли, был очень плохой футбол. Особенно с «Арсеналом» и «Уралом».

- В ноябре команда не одержал ни одной победы и декабрь начала с поражения. Куда движется «Локомотив», и каков кредит доверия к Гисдолю?

- Я бы не стал говорить, что все плохо. Пока команда находится в верхней части турнирной таблицы. Были провалы даже с Юрием Палычем Сёминым. Мы помним, что осенняя концовка была очень сложная, и команда там проигрывала «Арсеналу» 0:4. Но Юрий Палыч - опытный тренер, который во время зимней паузы смог перестроить и подготовить ребят. В итоге «Локомотив» занял второе место и вышел в Лигу чемпионов. А что будет с Гисдолем... Возможно, ему тоже нужно время, нужны сборы, чтобы построить команду. Сейчас во время чемпионата это сложно сделать, потому что через каждые несколько дней идут матчи, еврокубки. Понятно, что никто не ждет, что «железнодорожники» обыграют «Марсель», но «Уфу» должны обыгрывать. Я думаю, ключевым моментом будут зимние сборы и весенняя часть чемпионата, которая обо всем скажет: правильный ли путь взял «Локомотив», компетентен ли тренер, нужно ли какие-то усиление?

- Есть вероятность, что зимой Гисдоля уберут, если в оставшихся матчах будут два поражения? Или кредит доверия к этому наставнику пока высокий?

- Так поспешно ничего не будет. Все-таки это система и в каждой системе могут быть какие-то провалы. Но могут быть и подъемы. Если команда выиграет у «Уфы», останется на четвертом-пятом месте. Зачем в такой ситуации кого-то увольнять?

- А если будут две неудачи?

- Все равно кардинально ничего не изменится. Работу главного тренера нужно оценивать после сборов. Возможно, за два месяцы ему удастся наладить взаимосвязи. Просто он иногда делает такие технические ошибки, даже во вчерашнем матче. С первых минут вышел Рыбус, который провалил игру с «Арсеналом». Он полностью проиграл Хлусевичу свой фланг, но Гисдоль его ставит. Тикнизян, который вышел вместо него во втором тайме, был намного лучше. Тренер не ставит с первых минут Марадишвили, мотор команды. Возможно, он еще не полностью может компоновать тех игроков, которые у него есть. А во время сборов он как раз может во всем разобраться.

Елена Григорьевская