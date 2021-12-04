​Гисдоль: «Уход Рангника был бы хорошим оправданием»

В субботу «Локомотив» потерпел очередное поражение в чемпионате России, уступив дома «Уралу», который на момент начала игры занимал последнее место в таблице.

Рулевой «железнодорожников» Маркус Гисдоль сказал, что уход Ральфа Рангника из клуба не повлиял на результат. Как известно, в начале недели немец оставил должность главы «железнодорожников» по спорту и развитию, став тренером «Манчестер Юнайтед».

«Уход Рангника был бы хорошим оправданием, но это никак не повлияло на результат», - высказался Гисдоль на пресс-конференции.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 9 декабря – против «Марселя» в Лиге Европы.