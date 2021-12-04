Почему болельщики «Локомотива» и «Урала» ушли с трибун

Как и в прошлых матчах 17-го тура Премьер-лиги, фанаты покинули трибуны по ходу игры «Локомотива» и «Урала». Это случилось на 20-й минуте противостояния. Ультрас обоих клубов поддержали болельщиков ЦСКА, которые после матча с «Зенитом» провели несколько часов на трибунах без доступа к туалетам и горячим напиткам. Также 408 полиция задержала 408 болельщиков.

К акции протеста помимо «Локомотива» с «Уралом» присоединились активные болельщики «Ростова», «Зенита», «Крыльев Советов», ЦСКА и «Спартака». В воскресенье намерены досрочно покинуть трибуны фанаты «Рубина», «Динамо», «Арсенала» и «Нижнего Новгорода».

Самый подробный онлайн матча проходит на LiveResult.ru.