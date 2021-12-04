Прогноз на матч «Локомотив» - «Урал» от Бубнова

В субботу, 4 декабря, пройдет очередной матч 17-го тура российского чемпионата. На столичном стадионе «РЖД Арена» московский «Локомотив» примет екатеринбургский «Урал». Своим мнением по поводу этой встречи поделился экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов.

«Прогноз: 1:0. После поражения в Туле команда Гисдоля постарается реабилитироваться. С большим трудом, но хозяева все же одержат верх», - цитирует эксперта Sportbox.

Стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в 19:00 по местному времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.

Перед этим матчем «железнодорожники» занимают пятое место в Премьер-лиге, а уральцы замыкают турнирную таблицу.