Возможный переход Баринова в «Манчестер Юнайтед» - не шутка

Стоило Ральфу Рангнику возглавить «Манчестер Юнайтед», как появились слухи, что немец может с собой забрать одного из лидеров «Локомотива» Дмитрия Баринова. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, насколько эти слухи могут стать явью.

Дмитрий Баринов в «Манчестер Юнайтед». Наверное, кому-то это кажется фантастикой, но вообще-то это не выглядит чем-то невероятным. «Манкунианцам» очень нужен опорный полузащитник. Основная проблема команды как раз кроется в центре поля, где Фред и Скотт Мактоминай не справляются с тем объёмом, который требуется для того, чтобы добиваться успеха. Бразилец уже давно является объектом для насмешек.

Ещё один вариант «МЮ» в центре поля – это Неманья Матич, но сербу уже 33 года. Откровенно говоря, он уже давно в принципе не тянет уровень топ-клуба. Эпизодически Матич может помогать «МЮ», но делать на него ставку невозможно. Добавим в этому, что у серба и у Фреда контракты с клубом завершаются летом 2023 года, так что уже в ближайшее время надо принимать решение, что делать с игроками.

Баринов, безусловно, не является опорным полузащитником топ-уровня, хотя бы по той причине, что на таком уровне он провёл не слишком много матчей. Очень жаль, что прошлым летом Баринов получил тяжёлую травму, когда за ним пристально следили крепкие немецкие клубы.

Баринов сейчас находится в расцвете сил, и у него очень хорошие показатели для опорного полузащитника. Даже на уровне Лиги Европы хавбек выдаёт отличные перфомансы, что подтверждается средними цифрами. Отдельное преимущество Баринова – его умение играть как на позиции опорного полузащитника, так и в центре обороны. Конечно, «МЮ» вряд ли нужен центрдеф с учётом пары Магуайр – Варан и при наличии Линделёфа на скамейке. Однако такая опция даёт лишнее преимущество Баринову.

Применительно к переходу зимой за Баринова играет тот факт, что он выступает в «Локомотиве». В январе «МЮ» нереально будет купить какого-то звёздного опорника. Как правило, зимой такие трансферы не происходят. Вдобавок к этому футболист из России точно не будет дорогим, особенно по меркам «красных дьяволов». Для бюджета «МЮ» покупка Баринова точно будет подъёмной.

Знакомство с Рангником, естественно, может сыграть свою роль. Немец наверняка прекрасно понимает, что «МЮ» нужно усилить опорную линию, а с учётом лимита времени лучше всего пригласить футболиста, который ему известен. У Рангника нет времени выбирать, тем более что он будет занят ещё на тренерской работе.

Если брать совокупность факторов, то переход Баринова в «МЮ» не кажется чем-то невероятным. При этом понятно, что в случае совершения такого трансфера нашему полузащитнику будет очень тяжело. Баринову надо будет максимально быстро показать способность к прогрессу. Над Фредом можно посмеиваться, но 23 игры за сборную Бразилии говорят о его уровне в любом случае. Баринову надо будет максимально быстро показать, что он сильнее бразильца. При этом «МЮ» в любом случае летом может вновь выйти на рынок в поисках уже по-настоящему звёздного опорника.

В любом случае хочется верить, что Баринов действительно окажется в «МЮ». Это всё же другой уровень, чего так не хватает нашим футболистам.

Андрей Центров