По всей видимости, переговоры между «Манчестер Сити» и «Барселоной» касательно трансфера вингера Феррана Торреса находятся на завершающей стадии. Согласно различным слухам, ранее сам футболист попросил наставника команды Хосепа Гвардиолу отпустить его в Каталонию, а сейчас местная пресса уверяет о достигнутой договоренности игрока с испанским клубом.

По информации издания Sport1, Торрес уже согласовал все детали личного контракта с представителями «Барселоны». Отмечается, что игрок готов подписать с «сине-гранатовыми» долгосрочное соглашение.

Однако, до сих пор неизвестно, удастся ли каталонцам уговорить английский клуб согласиться на арендное соглашение с последующим правом выкупа. «Горожане» пока настроены выручить за Феррана около 70 миллионов евро.