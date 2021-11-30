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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Источник: Ферран Торрес согласовал условия личного контракта с «Барселоной» слухи

30 Ноября 2021 • 21:54 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
8.80 5.30 1.33
Через 22 ч. 58 мин.

По всей видимости, переговоры между «Манчестер Сити» и «Барселоной» касательно трансфера вингера Феррана Торреса находятся на завершающей стадии. Согласно различным слухам, ранее сам футболист попросил наставника команды Хосепа Гвардиолу отпустить его в Каталонию, а сейчас местная пресса уверяет о достигнутой договоренности игрока с испанским клубом.

По информации издания Sport1, Торрес уже согласовал все детали личного контракта с представителями «Барселоны». Отмечается, что игрок готов подписать с «сине-гранатовыми» долгосрочное соглашение.

Однако, до сих пор неизвестно, удастся ли каталонцам уговорить английский клуб согласиться на арендное соглашение с последующим правом выкупа. «Горожане» пока настроены выручить за Феррана около 70 миллионов евро.

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Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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