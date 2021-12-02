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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола назвал лучшего футболиста АПЛ

02 Декабря 2021 • 12:11 Комментировать (3)
Астон Вилла
1:2
Манчестер Сити
окончен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил уровень игры полузащитника команды Бернарду Силвы в поединке чемпионата Англии против бирмингемской «Астон Виллы» (2:1). В прошедшей встрече португальский хавбек отметился красивым голом.

«Бернарду – лучший футболист Премьер-лиги. Вы посмотрите повтор его гола, и сами все поймете. Силва очень круто завершил атаку команды. Очень классный гол», - приводит слова испанского коуча таблоид The Sun.

27-летний португалец провел в нынешнем сезоне чемпионата Англии 13 поединков. На его счету пять забитых мячей и одна результативная передача.

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Бернарду Силва
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Andi
02 Декабря 2021 в 12:31
Каждый кулик хвалит свое болото.
ARTUR
02 Декабря 2021 в 12:27
Что то загнул тут Пеп...если смотреть даже просто статистику то на фоне Салаха он просто сирота..
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