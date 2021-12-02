Гвардиола назвал лучшего футболиста АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил уровень игры полузащитника команды Бернарду Силвы в поединке чемпионата Англии против бирмингемской «Астон Виллы» (2:1). В прошедшей встрече португальский хавбек отметился красивым голом.

«Бернарду – лучший футболист Премьер-лиги. Вы посмотрите повтор его гола, и сами все поймете. Силва очень круто завершил атаку команды. Очень классный гол», - приводит слова испанского коуча таблоид The Sun.

27-летний португалец провел в нынешнем сезоне чемпионата Англии 13 поединков. На его счету пять забитых мячей и одна результативная передача.