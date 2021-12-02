Гвардиола побил рекорд Моуринью

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встречался с бирмингемской «Астон Виллой». «Горожане» отпраздновали победу со счетом 2:1.

Как информирует таблоид The Mirror, эта победа стала для наставника клуба из Манчестера Хосепа Гвардиолы 150-й в рамках чемпионата Англии. На это ему понадобилось 203 встречи. Испанский специалист обошел португальца Жозе Моуринью, который также одержал 150 побед в АПЛ, однако ему на это потребовалось 230 матчей.

Хосеп занимает пост рулевого «Сити» с 2016 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года.