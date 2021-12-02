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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола побил рекорд Моуринью

02 Декабря 2021 • 08:08 Комментировать
Астон Вилла
1:2
Манчестер Сити
окончен

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встречался с бирмингемской «Астон Виллой». «Горожане» отпраздновали победу со счетом 2:1.

Как информирует таблоид The Mirror, эта победа стала для наставника клуба из Манчестера Хосепа Гвардиолы 150-й в рамках чемпионата Англии. На это ему понадобилось 203 встречи. Испанский специалист обошел португальца Жозе Моуринью, который также одержал 150 побед в АПЛ, однако ему на это потребовалось 230 матчей.

Хосеп занимает пост рулевого «Сити» с 2016 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола
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