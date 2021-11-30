​Гвардиола: «У «Манчестер Сити» чрезвычайная ситуация в команде, но мы никогда не жалуемся»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу кадровой ситуации в команде.

«У нас чрезвычайная ситуация в команде, потому что у нас мало, мало игроков. Мы никогда не жалуемся, когда кто-то не может играть из-за травмы или карточек, потому что я очень доверяю всем игрокам. Но у нас большие проблемы с декабрём, а это самый сложный месяц в году. У нас всего 14 или 15 игроков. И многие устали, потому что отыграли много минут», - слова Гвардиолы приводит BBC на своём сайте.

Первую игру в декабре «Манчестер Сити» проведёт в первый день месяца – против «Астон Виллы» на выезде.