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​Гвардиола: «У «Манчестер Сити» чрезвычайная ситуация в команде, но мы никогда не жалуемся»

30 Ноября 2021 • 19:57 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
8.80 5.30 1.33
01.12 23:15

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу кадровой ситуации в команде.

«У нас чрезвычайная ситуация в команде, потому что у нас мало, мало игроков. Мы никогда не жалуемся, когда кто-то не может играть из-за травмы или карточек, потому что я очень доверяю всем игрокам. Но у нас большие проблемы с декабрём, а это самый сложный месяц в году. У нас всего 14 или 15 игроков. И многие устали, потому что отыграли много минут», - слова Гвардиолы приводит BBC на своём сайте.

Первую игру в декабре «Манчестер Сити» проведёт в первый день месяца – против «Астон Виллы» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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