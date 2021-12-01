​Гвардиола не собирается оградить Грилиша от свиста на «Вилла Парк»

Летом Джек Грилиш, который был лидером и капитаном «Астон Виллы», перебрался в «Манчестер Сити». В среду команды сыграют в календарном матче Премьер-лиги – для Грилиша будет первое появление на «Вилла Парк» в качестве игрока гостевой команды. Впрочем, Хосеп Гвардиола не собирается ограждать игрока от возможной негативной реакции фанатов «вилланов».

«То, как громко фанаты «Астон Виллы» будут освистывать Джека, покажет, как сильно они его любят. Обычно так бывает. Но я выбираю состав исключительно из того, насколько готовы футболисты», - слова Гвардиолы приводит на своём сайте BBC.

«Астон Вилла» и «Манчестер Сити» начнут очный матч в 23:15 по московскому времени.