Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 327 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Астон Виллой»

01 Декабря 2021 • 23:22 Комментировать
Астон Вилла
0:2
Манчестер Сити
7.50 5.20 1.38
1-й тайм

Сегодня, 1 декабря, проходит поединок 14-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» принимает «Манчестер Сити».

Арбитр дал стартовый свисток в 23:15 по московскому времени.

С первых минут на поле вышли следующие игроки:

«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингз, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Марвелоуз Накамба, Джон Макгинн, Эмилиано Буэндия, Леон Бэйли, Олли Уоткинс.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Натан Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Александр Зинченко, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Габриэл Жезус.

«Манчестер Сити» с 29 очками находится на 2-й позиции. «Астон Вилла» располагается на 13-й строчке в таблице АПЛ.

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча доступна на LiveResult.ru.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Александр Зинченко Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 60 минута Саутгемптон 2:2 Лестер
Идет 71 минута Вест Хэм 1:0 Брайтон
Идет 45 минута Уотфорд 1:1 Челси
Идет 74 минута Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли
Идет 45 минута Астон Вилла 0:2 Манчестер Сити
Идет 46 минута Эвертон 1:2 Ливерпуль
02.12  22:30 Тоттенхэм ... Брентфорд 1.68 3.95 5.2
02.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.16 3.6 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Декабря
23:53 · Англия. Премьер-лига
Салах удвоил преимущество «Ливерпуля» в дерби с «Эвертоном»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Зинченко вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Астон Виллой»
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» продвинулся в переговорах по Адама Траоре слухи
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» – «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:27 · Англия. Премьер-лига
Артета: Матч с «Манчестер Юнайтед» будет интенсивным
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» – «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 3
21:43 · Англия. Премьер-лига
Инсинье может оказаться в АПЛ
21:31 · Англия. Премьер-лига
Фредди Аду рассказал, почему Роналду нельзя считать высокомерным
21:08 · Англия. Премьер-лига
Бент – о Жоржиньо: «Он нигде не был лучшим, а потом оказался в тройке на «Золотой мяч» 2
20:42 · Англия. Премьер-лига
Кэррик: С Роналду нет проблем, в команде не было никаких драм 1
20:19 · Англия. Премьер-лига
Рангник впервые посетил «Олд Траффорд»
20:09 · Англия. Премьер-лига
Кроос назвал Жоржиньо одним из лучших полузащитников мира
19:56 · Англия. Премьер-лига
​Тухель очень хочет подписать Кьезу, считает его одним из лучших вингеров – инсайдер 1
18:37 · Англия. Премьер-лига
​Ромеро не поможет «Тоттенхэму» в 2021 году
18:18 · Англия. Премьер-лига
​Конте рассказал, почему он согласился возглавить «Тоттенхэм»
Все новости
Рекомендуем