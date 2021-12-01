Зинченко вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Астон Виллой»

Сегодня, 1 декабря, проходит поединок 14-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» принимает «Манчестер Сити».
Арбитр дал стартовый свисток в 23:15 по московскому времени.
С первых минут на поле вышли следующие игроки:
«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес, Мэтт Таргетт, Тайрон Мингз, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Марвелоуз Накамба, Джон Макгинн, Эмилиано Буэндия, Леон Бэйли, Олли Уоткинс.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Натан Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Александр Зинченко, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Фернандиньо, Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Габриэл Жезус.
«Манчестер Сити» с 29 очками находится на 2-й позиции. «Астон Вилла» располагается на 13-й строчке в таблице АПЛ.
Прямая текстовая онлайн-трансляция матча доступна на LiveResult.ru.