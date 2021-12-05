Геркус назвал причину спада «Локомотива»

Московский «Локомотив» неудачно проводит последние матчи в российской Премьер-лиге. Во вчерашнем поединке 17-го тура «железнодорожники» на домашнем стадионе потерпели минимальное поражение от екатеринбургского «Урала» со счетом 0:1.

Своим мнением о спаде подопечных Маркуса Гисдоля поделился экс-президент клуба Илья Геркус. Его слова передает «Спорт-экспресс».

Функционер отметил, что команду сильно лихорадит в последнее время. По мнению Геркуса, главной причиной этого является уход из «Локомотива» старых лидеров.

После 17 туров «железнодорожники» с 25 баллами располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.