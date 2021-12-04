«Паровоз» пошёл под откос? «Локомотив» сгорел дома последней команде РПЛ в матче с пенальти и удалением

Вслед за «Спартаком» и «Ахматом» на другом московском стадионе сыграли «Локомотив» и «Урал».

Ральф Рангник получил в свой адрес много критики от российских любителей футбола, но она его совершенно не волнует. Этот авторитетный немецкий специалист начал приводить свои идеи в жизнь в «Манчестер Юнайтед», а «Локомотив» остался с тем багажом, с которым остался. Но посыпать голову пеплом болельщикам «железнодорожников» не стоит. Первую часть прошлого чемпионата они завершили тоже очень невнятно – на восьмом месте. И в то время Николич не считался героем – в отличие от марта-апреля, когда «путейцы» выдали сумасшедшую победную серию.

Но, конечно, чем больше и быстрее ты набираешь очки, тем лучше. Никто не знает, что будет новой весной, а «Урал» – вот он, против тебя ещё в начале зимы. У «шмелей» своих проблем хватает. Уход Юрия Матвеева с поста главного тренера не принёс екатеринбуржской команде сильно позитивных последствий, и она по-прежнему шла в хвосте таблицы, но только уже не в качестве отрывного аутсайдера. Перед игрой с «Локомотивом» прошёл слух, что скоро в отставку отправится и Игорь Шалимов. Эту информацию опровергли, но ведь дыма без огня не бывает.

В первом тайме «красно-зелёные» значительно больше владели мячом. Это было вполне объяснимо, ведь они играли дома в качестве фаворита. Но с обострением «Локомотив» испытывал проблемы, как и в нескольких предыдущих матчах. «Урал» чуял, что может иметь шансы по такой игре, и перед перерывом гости получили в своё распоряжение прекрасный момент. Во время углового Едвай в своей штрафной попал локтем в соперника – он получил жёлтую карточку и стал виновником пенальти. Августиняк с одиннадцатиметрового отличился в левый нижний угол, забив во втором матче подряд.

У хозяев и так были неважные исходные данные для второго тайма, а Едвай ещё больше усугубил положение «железнодорожников» в этом матче. Не успели команды толком разыграться после возвращения на поле, как Едвай неаккуратно наступил на ногу лежавшего Колесниченко. Реакция арбитра не заставила себя долго ждать – вторая жёлтая карточка. «Локомотив» остался в меньшинстве, но коллега Едвая по центру обороны Пабло дважды за короткое время угрожал воротам «Урала» на угловых. В первом случае роскошный сэйв сотворил Помазун, а во втором Пабло не попал в створ.

Численная недостаточность состава не мешала «Локомотиву» вести позиционные атаки. Но что ему ещё оставалось делать? Продлевать свою негативную серию домашним поражением от последней команды чемпионата? Другое дело, что «путейцы» не разыгрывали ситуации в чужой штрафной до верного. При этом Камано и Бабкин со средних дистанций угодили в перекладину (во второй ситуации мяч подправил рикошет от головы игрока «Урала»). Екатеринбужцы отстояли минимальную победу, и сделать это было им не так чтобы уж сильно трудно.

В рамках чемпионата «Урал» прервал шестиматчевую серию без побед, а «Локомотив» не выиграл четвёртую встречу подряд. Кроме того, у «железнодорожников» теперь трёхматчевая серия из поражений в РПЛ. Если же брать ещё Лигу Европы, то бэкграунд «путейцев» ещё хуже. В ближайший четверг команда Маркуса Гисдоля может кое-как реабилитироваться за всё это победой в гостях над «Марселем», но очень слабо в такое развитие событий верится. И да - «Урал» теперь не на последнем месте и даже не в зоне стыков.

Кирилл Иванцов