Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 288 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Паровоз» пошёл под откос? «Локомотив» сгорел дома последней команде РПЛ в матче с пенальти и удалением

04 Декабря 2021 • 20:53 Комментировать (9)
Локомотив Москва
0:1
Урал
окончен

Вслед за «Спартаком» и «Ахматом» на другом московском стадионе сыграли «Локомотив» и «Урал».

Протокол игры  
Локомотив Москва 0:1 Урал
    42' Августиняк Рафал (0:1)
Худяков Даниил Ненахов Максим   61' Едвай Тин   40'   47' Кастро Пабло   31' Рыбус Мацей   46' (Тикнизян Наир (   46') Бека Алексис   72' (Бабкин Сергей (   72') Баринов Дмитрий   45' Керк Джирано Лисакович Виталий   62' (Марадишвили Константин (   62') Камано Франсуа Смолов Фёдор
Запасные: Борисенко Григорий Чёрный Артур Зинович Кирилл Савин Андрей Рыбчинский Дмитрий Петров Максим Вячеславович
Помазун Илья Адамов Арсен Кузьмичев Иван   76' Герасимов Алексей   7' Кулаков Денис Августиняк Рафал Гагнидзе Лука   87'   87' (Подберёзкин Вячеслав (   87') Гогличидзе Лео Гаджимурадов Рамазан Егорычев Андрей Колесниченко Кирилл   57' (Евсеев Алексей (   57'   69')
Запасные: Годзюр Ярослав Маковский Дмитрий Ибрахимай Илльдрен Мамин Артём Железнов Юрий Шмыков Артём
04 декабря. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

Ральф Рангник получил в свой адрес много критики от российских любителей футбола, но она его совершенно не волнует. Этот авторитетный немецкий специалист начал приводить свои идеи в жизнь в «Манчестер Юнайтед», а «Локомотив» остался с тем багажом, с которым остался. Но посыпать голову пеплом болельщикам «железнодорожников» не стоит. Первую часть прошлого чемпионата они завершили тоже очень невнятно – на восьмом месте. И в то время Николич не считался героем – в отличие от марта-апреля, когда «путейцы» выдали сумасшедшую победную серию.

Но, конечно, чем больше и быстрее ты набираешь очки, тем лучше. Никто не знает, что будет новой весной, а «Урал» – вот он, против тебя ещё в начале зимы. У «шмелей» своих проблем хватает. Уход Юрия Матвеева с поста главного тренера не принёс екатеринбуржской команде сильно позитивных последствий, и она по-прежнему шла в хвосте таблицы, но только уже не в качестве отрывного аутсайдера. Перед игрой с «Локомотивом» прошёл слух, что скоро в отставку отправится и Игорь Шалимов. Эту информацию опровергли, но ведь дыма без огня не бывает.

В первом тайме «красно-зелёные» значительно больше владели мячом. Это было вполне объяснимо, ведь они играли дома в качестве фаворита. Но с обострением «Локомотив» испытывал проблемы, как и в нескольких предыдущих матчах. «Урал» чуял, что может иметь шансы по такой игре, и перед перерывом гости получили в своё распоряжение прекрасный момент. Во время углового Едвай в своей штрафной попал локтем в соперника – он получил жёлтую карточку и стал виновником пенальти. Августиняк с одиннадцатиметрового отличился в левый нижний угол, забив во втором матче подряд.

У хозяев и так были неважные исходные данные для второго тайма, а Едвай ещё больше усугубил положение «железнодорожников» в этом матче. Не успели команды толком разыграться после возвращения на поле, как Едвай неаккуратно наступил на ногу лежавшего Колесниченко. Реакция арбитра не заставила себя долго ждать – вторая жёлтая карточка. «Локомотив» остался в меньшинстве, но коллега Едвая по центру обороны Пабло дважды за короткое время угрожал воротам «Урала» на угловых. В первом случае роскошный сэйв сотворил Помазун, а во втором Пабло не попал в створ.

Численная недостаточность состава не мешала «Локомотиву» вести позиционные атаки. Но что ему ещё оставалось делать? Продлевать свою негативную серию домашним поражением от последней команды чемпионата? Другое дело, что «путейцы» не разыгрывали ситуации в чужой штрафной до верного. При этом Камано и Бабкин со средних дистанций угодили в перекладину (во второй ситуации мяч подправил рикошет от головы игрока «Урала»). Екатеринбужцы отстояли минимальную победу, и сделать это было им не так чтобы уж сильно трудно.

В рамках чемпионата «Урал» прервал шестиматчевую серию без побед, а «Локомотив» не выиграл четвёртую встречу подряд. Кроме того, у «железнодорожников» теперь трёхматчевая серия из поражений в РПЛ. Если же брать ещё Лигу Европы, то бэкграунд «путейцев» ещё хуже. В ближайший четверг команда Маркуса Гисдоля может кое-как реабилитироваться за всё это победой в гостях над «Марселем», но очень слабо в такое развитие событий верится. И да - «Урал» теперь не на последнем месте и даже не в зоне стыков. 

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (9)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Vladik1993-25
04 Декабря 2021 в 21:33
ингерман сейчас реально Локо-это лохо!!!!
Vladik1993-25
04 Декабря 2021 в 21:21
вперед Локомотив Москва!!!!))))))))))))))))))))))))))))))
Vladik1993-25
04 Декабря 2021 в 21:20
просто мне стыдно за нашу команду!!!!!!!(((((((((((((
Vladik1993-25
04 Декабря 2021 в 21:18
все фаны ЛОКО поднимите этот вопрос!
Vladik1993-25
04 Декабря 2021 в 21:16
мне кажется ЛОСЬКОВ возьми дело в свои руки!!!!!!!
Nevr75
04 Декабря 2021 в 21:04
Игры как не было, так и нет.....беготня и прямолинейность, никакой мысли. Ждем перерыва, но с нашим руководством, что то мне подсказывает, что можно его и не ждать)
ингерман
04 Декабря 2021 в 21:04
ай.. ну чё лохо помогли тебе тваи рагники с пистолями.. то-та-жа.. пажынайце плоды.. )))
Lokomotiv38
04 Декабря 2021 в 20:56
Сегодняшний футбол это уровень чемпионата румынии!Локомотив полное дно!тьфу на вас
Santaclayss
04 Декабря 2021 в 20:54
Хороший игрок Смолов. Стабильный!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спартак Москва 2:1 Ахмат
окончен Локомотив Москва 0:1 Урал
05.12  14:00 Химки ... Арсенал Тула 2.43 3.35 3.05
05.12  16:30 Нижний Новгород ... Рубин 4.1 3.55 1.95
05.12  16:30 Динамо Москва ... Уфа 1.47 4.8 6.6
05.12  19:00 Сочи ... Краснодар 2.43 3.45 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Декабря
22:23 · Россия. Премьер-лига
​Гисдоль рассказал, чего не хватало «Локомотиву»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Шавло считает, что в победе «Спартака» над «Ахматом» есть огромная заслуга главного тренера 1
21:49 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Есть претензии к работе тренерского штаба и ко мне лично»
21:43 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Хотелось бы поздравить игроков, поскольку они играли очень достойно»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» в третий раз подряд проиграл в РПЛ - видео видео
21:36 · Россия. Премьер-лига
​Охранник Плутника угрожал взять за ноги журналиста, глава совета директоров «Локомотива» не ответил на вопросы
21:33 · Россия. Премьер-лига
Промес: «Надеюсь, что это даст нам импульс на ближайшие матчи»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Сёмин – о «Локомотиве»: «Футболисты не понимают, что от них требуется»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль: «Решения, которые принимают судьи, просто невероятные»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Конечно, могли разобраться чуть по-другому и закончить эту игру поспокойнее»
21:20 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» при Гисдоле: 10 матчей - 2 победы
21:14 · Россия. Премьер-лига
​Соболев готов поболеть за «Спартак» на фанатском секторе в Польше
21:14 · Россия. Премьер-лига
Гаджимурадов: «Не думал, что пропустим, а наоборот, что мы забьем второй»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Федотов: Арбитр ошибся, назначив пенальти в ворота «Локомотива» 1
20:51 · Россия. Премьер-лига
​Бакаев: «Матч с «Легией» может спасти год для «Спартака»
Все новости
Рекомендуем