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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гисдоль рассказал, чего не хватало «Локомотиву»

04 Декабря 2021 • 22:23 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Урал
окончен

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль дал комментарий после домашнего поражения от «Урала» со счётом 0:1.

«Очень расстроены из-за результата. Мы проиграли матч в первом тайме – не хватало свежести, острых передач и решений. Пропущенный гол с пенальти оказал давление на ребят, а в начале второго тайма случилось удаление. Но игроки старались, мы несколько раз попали в перекладину», - высказался Гисдоль на пресс-конференции.

«Локомотив» проиграл три последних матча чемпионата России. На текущий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице.

Ближайшим соперником команды Маркуса Гисдоля будет «Марсель» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль
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