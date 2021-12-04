​Гисдоль рассказал, чего не хватало «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль дал комментарий после домашнего поражения от «Урала» со счётом 0:1.

«Очень расстроены из-за результата. Мы проиграли матч в первом тайме – не хватало свежести, острых передач и решений. Пропущенный гол с пенальти оказал давление на ребят, а в начале второго тайма случилось удаление. Но игроки старались, мы несколько раз попали в перекладину», - высказался Гисдоль на пресс-конференции.

«Локомотив» проиграл три последних матча чемпионата России. На текущий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице.

Ближайшим соперником команды Маркуса Гисдоля будет «Марсель» в Лиге Европы.