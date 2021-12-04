​«Локомотив» остался в меньшинстве в игре с «Уралом», соперник ведёт в счёте

В субботу вечером «Локомотив» проводит домашний матч чемпионата России против «Урала». В начале второй половины встречи москвичи остались вдесятером. Вторую жёлтую карточку за вечер получил защитник Тин Едвай, который наступил сопернику на ногу.

Стоит сказать, что после первого тайма «Урал» обыгрывает соперника благодаря результативному удару Рафала Августиняка.

Следить за ходом матча между «Локомотивом» и «Уралом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах LiveResult.

Добавим, что в двух последних турах Премьер-лиги «Локомотив» проигрывал – «Ахмату» (1:2) и «Арсеналу» (1:3).