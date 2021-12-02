«Провокация»: «Урал» отреагировал на информацию о возможной отставке Шалимова

«Урал» отреагировал на информацию о потенциальной отставке главного тренера Игоря Шалимова, под руководством которого команда идёт на 16-м месте, набрав 13 очков в 16 поединках.

«Наш клуб… считает ее провокацией», - гласит заявление «Урала» на официальном сайте. «ФК «Урал» постарается разобраться в ситуации».

Также отмечается, что Игорь Шалимов в плановом режиме готовит футболистов из Екатеринбурга к ближайшему матчу, и никаких изменений в тренерском штабе не планируется.

Напомним, что Шалимов работает с «Уралом» менее четырех месяцев. До конца года его команда сыграет на выезде против «Локомотива» и «Ростова».