​Президент «Урала» высказался по поводу слухов об отставке Шалимова

Несколько дней назад в СМИ просочилась информация о том, что Игорь Шалимов может быть уволен с должности главного тренера «Урала». В субботу команда преподнесла сенсацию, обыграв «Локомотив» на его поле. После игры комментарий по поводу слухов дал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Это полный бред. У нас доверие к Шалимову было, есть и будет. Он отработал всего лишь три месяца, почему мы должны его увольнять. У нас даже мыслей таких не было», - слова Иванова по поводу слухов приводит «Спорт-Экспресс».

В 2021 календарном году «Уралу» осталось провести всего один официальный матч. В субботу, 11 декабря, команда Игоря Шалимова сыграет против «Ростова» на выезде.