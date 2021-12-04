​«Локомотив» при Гисдоле: 10 матчей - 2 победы

В октябре «Локомотив» попрощался с Марко Николичем и назначил главным тренером команды Маркуса Гисдоля. Смена рулевого не принесла положительного эффекта, судя по результатам. Субботний матч против «Урала» для Гисдоля был десятым у руля «железнодорожников», и команда его проиграла дома – 0:1.

В 10 играх при Маркусе Гисдоле «Локомотив» отпраздновал 2 победы при 3 ничьих и 5 поражениях.

На текущий момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. По итогам воскресенье команда может опуститься ещё ниже.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 9 декабря против «Марселя» в Лиге Европы.