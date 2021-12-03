​В «Локомотиве» опровергли информацию о сомнительных тестах на COVID-19

В пятницу в СМИ просочилась информация о том, что ряд игроков «Локомотива», в том числе Константин Марадишвили, сдали сомнительные тесты на COVID-19.

В пресс-службе московского клуба опровергли эту информацию в комментарии для sport24. В стане «железнодорожников» сообщили, что все ПЦР-тесты, которые регулярно сдают футболисты команды, показывали отрицательные результаты.

«Локомотив» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 4 декабря против «Урала» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.