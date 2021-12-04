Гаджимурадов: «Не думал, что пропустим, а наоборот, что мы забьем второй»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Урал» (0:1) Рамазан Гаджимурадов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Чуть-чуть все равно было тяжело. Хорошо, что было удаление, оно пошло нам на пользу, но все равно против такой команды, как «Локомотив», было тяжело. Все молодцы, все доработали. Это тяжелая и долгожданная победа, она вывела нас из подвала чуть-чуть подышать.

- Вам дважды пробили в перекладину во втором тайме, было много неприятных моментов для обороны «Урала». Было ощущение, что можете пропустить?

- Честно, вообще не думал, что мы пропустим. Я думал, наоборот, что мы забьем второй. Должны были. Где-то чуть торопились, потому что все равно у них такие зоны были. Не было такого, что думал, что мы пропустим и сыграем вничью.

- Вы сказали, что долгожданная победа. А что будет после?

- После этой победы будет еще одна победа. Уйдем на перерыв с хорошим настроением и вылезем.