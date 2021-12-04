​Смородская: После меня «Локомотив» развалили

Ольга Смородская, которая в своё время была президентом «Локомотива», высказалась по поводу текущего положения дел в клубе и команде.

После поражения «Локомотива» от «Урала» с результатом 0:1 Смородская сказала «Спорт-Экспрессу», что клуб должен возвращать на тренерское кресло Марко Николича, принимая свою ошибку.

Напомним, что «Локомотив» выиграл только два из десяти матчей под руководством Маркуса Гисдоля.

Также Смородская сказала, что сейчас она не вернулась бы на руководящую должность в московском клубе.

«Я оставила «железнодорожников», работающих как часы. А сейчас развалили всё, что только можно», - поделилась Смородская своими мыслями.