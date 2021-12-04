Сёмин – о «Локомотиве»: «Футболисты не понимают, что от них требуется»

«Локомотив» не выигрывает уже четыре матча подряд, а при новом главном тренере Маркусе Гисдоле команда добыла лишь две победы в десяти играх. Причины неудачной серии попытался обозначить бывший наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин.

В интервью для «Спорт-Экспресса» специалист призвал болельщиков не критиковать самих игроков. Он считает, что проблема заключается в том, как коллектив готовится к поединкам.

«Игроки неправильно идут в прессинг, поэтому они всюду опаздывают. Отсюда все карточки случаются — желтые и красные. Они просто не понимают, что от них требуется», - прокомментировал Сёмин.

Стоит уточнить, что после ряда провальных встреч «Локомотив» выпал из четверки лидеров РПЛ.