Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 282 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Цорн высказался о будущем Гисдоля

05 Декабря 2021 • 00:53 Комментировать (1)
Локомотив Москва
0:1
Урал
окончен

В субботу «Локомотив» провёл уже десятый матч под руководством Маркуса Гисдоля. В этих десяти играх «железнодорожники» выиграли только дважды, что поспособствовало разговорам о возможной новой перестановке на тренерском мостике клуба.

По поводу будущего Маркуса Гисдоля высказался Томас Цорн, который на неделе стал спортивным директором «Локомотива».

Цорн сказал «РИА Новости», что оценивать работу Гисдоля можно будет только после того, как пройдут зимние сборы, и начнётся вторая часть сезона. Директор «Локомотива» отметил, что Гисдоль столкнулся с кадровыми проблемами, а именно с обилием травм футболистов.

«Развитие требует времени», - сказал Цорн, отметив при этом, что результаты не устраивают ни тренера, ни руководителей клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Маркус Гисдоль Томас Цорн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ингерман
05 Декабря 2021 в 01:00
«Развитие требует времени»
==========================
ай ну мыслицель же.. чё? спиноза отдыхаец.. )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Локомотив Москва 0:1 Урал
05.12  14:00 Химки ... Арсенал Тула 2.43 3.35 3.05
05.12  16:30 Нижний Новгород ... Рубин 4.1 3.55 1.95
05.12  16:30 Динамо Москва ... Уфа 1.47 4.8 6.6
05.12  19:00 Сочи ... Краснодар 2.43 3.45 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Декабря
00:59 · Россия. Премьер-лига
​Цорн недоволен судейством после поражения «Локомотива»
00:27 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» высказался по поводу слухов об отставке Шалимова
04 Декабря
23:52 · Россия. Премьер-лига
​Гисдоль: «Уход Рангника был бы хорошим оправданием» 1
23:43 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: Девятая строчка в таблице – это не место «Спартака» 2
23:10 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лава и Фернандо в «Химках» не будет 1
22:55 · Россия. Премьер-лига
​Мурзагулов – Соболеву: «Отдыхай, оскароносец» 2
22:48 · Россия. Премьер-лига
Калиниченко лестно отозвался о Витории
22:47 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Локомотива» извинился перед журналистами за угрозу охранника Плутника
22:38 · Россия. Премьер-лига
​Антон Миранчук рассказал, когда сможет сыграть за «Локомотив»
22:32 · Россия. Премьер-лига
​Смородская: После меня «Локомотив» развалили 2
22:23 · Россия. Премьер-лига
​Гисдоль рассказал, чего не хватало «Локомотиву»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Шавло считает, что в победе «Спартака» над «Ахматом» есть огромная заслуга главного тренера 1
21:49 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Есть претензии к работе тренерского штаба и ко мне лично»
21:43 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Хотелось бы поздравить игроков, поскольку они играли очень достойно»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» в третий раз подряд проиграл в РПЛ - видео видео
Все новости
Рекомендуем