​Цорн высказался о будущем Гисдоля

В субботу «Локомотив» провёл уже десятый матч под руководством Маркуса Гисдоля. В этих десяти играх «железнодорожники» выиграли только дважды, что поспособствовало разговорам о возможной новой перестановке на тренерском мостике клуба.

По поводу будущего Маркуса Гисдоля высказался Томас Цорн, который на неделе стал спортивным директором «Локомотива».

Цорн сказал «РИА Новости», что оценивать работу Гисдоля можно будет только после того, как пройдут зимние сборы, и начнётся вторая часть сезона. Директор «Локомотива» отметил, что Гисдоль столкнулся с кадровыми проблемами, а именно с обилием травм футболистов.

«Развитие требует времени», - сказал Цорн, отметив при этом, что результаты не устраивают ни тренера, ни руководителей клуба.