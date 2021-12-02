Шалимов может быть уволен из «Урала»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рискует остаться без работы. Причиной потенциальной отставки являются неутешительные результаты команды из Екатеринбурга, которая с 13 очками занимает последнее место. Также Sport24 называет и имя потенциально сменщика тренера, им может стать Кирилл Новиков, который запомнился по работе с московским «Динамо».

Игорь Шалимов пришел в «Урал» посреди сезона и работает с командой с 10 августа. До конца года «шмели» проведут еще два матча - против «Локомотива» и «Ростова». Оба поединка пройдут на выезде.

52-летний Шалимов ранее тренировал «Уралан», «Краснодар», «Химки» и «Ахмат».