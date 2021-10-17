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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов не подложил «армейцам» свинью: ЦСКА прервал победный ряд «Урала»

17 Октября 2021 • 15:55 Комментировать
Урал
0:1
ЦСКА Москва
окончен

Экс-спартаковец Игорь Шалимов противостоял «армейцам» в качестве наставника «Урала».

Протокол игры  
Урал 0:1 ЦСКА Москва
    52' Эджуке Чидера (0:1)
Помазун Илья Адамов Арсен Кузьмичев Иван Герасимов Алексей Кулаков Денис Егорычев Андрей Августиняк Рафал Гогличидзе Лео   62'   86' (Подберёзкин Вячеслав (   86') Гаджимурадов Рамазан Колесниченко Кирилл Бикфалви Эрик   74' (Максименко Артём (   74')
Запасные: Годзюр Ярослав Ибрахимай Илльдрен Евсеев Алексей Гагнидзе Лука Мамин Артём Йовичич Бранко Агеев Михаил Железнов Юрий Рыков Владимир Шмыков Артём
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Набабкин Кирилл Бийол Яка Щенников Георгий Мухин Максим   85' (Васин Виктор (   85') Обляков Иван Зайнутдинов Бактиёр   67' (Чалов Фёдор (   67') Ахметов Ильзат   77' (Дзагоев Алан (   77') Эджуке Чидера   85' (Кучаев Константин (   85') Заболотный Антон
Запасные: Боков Данила Бохинен Эмиль Бистрович Кристиян Тороп Владислав
17 октября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

В первых турах «Урал» было принято считать главным аутсайдером, но раз победа, два победа – и екатеринбургский клуб вдруг покинул зону вылета. Чтобы подняться в более привычную для них срединную часть таблицы, «шмелям» требовалось одержать ещё пару-тройку побед за короткое время. Но дома против ЦСКА уральцев наверняка устроила бы ничья.

Ситуация, при которой «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» синхронно теряют очки, вполне благоприятна для «армейцев». ЦСКА было грех не воспользоваться очередными осечками других клубов из Москвы и Санкт-Петербурга. Победа на Урале позволяла бы «красно-синим» набрать двадцать очков и догнать «Динамо».

Уже на первой минуте Заболотный в чужой штрафной скинул влево Ахметову, пробившему мимо. Потом за короткий промежуток времени со стороны «красно-синих» были ещё несколько ударов по воротам – все вне створа. Гости имели тотальное преимущество по владению мячом, но едва не получили в свои ворота пенальти. Как такое стало возможно? Создать щекотливую для соперника ситуацию екатеринбуржцам помог навес со стандарта с правой бровки...

Зайнутдинов неаккуратно коснулся мяча рукой, а главный арбитр Любимов просмотрел повтор и рассудил, что гандбол был непредумышленный, так что пенальти не поставил. «Урал» нашёл до перерыва возможности для четырёх ударов по воротам, но самый опасный шанс был у Облякова, красиво выстрелившего с лёта из-за пределов штрафной (угрозу отвёл на угловой арендованный у «армейцев» Помазун).

В начале второго тайма москвичи сделали важное дело – забили. Обляков обыгрывался с Заболотным, и от Августиняка мяч отскочил к Эджуке. Находясь почти на линии штрафной, он не стал мудрить с лишним дриблингом, а взял и чётко уложил мяч в правый угол (0:1). Таким образом, «армейцы» избавили себя от необходимости обязательно лезть дальше вперёд.

Для «Урала» же настала пора биться об защитные порядки гостей. Безуспешно биться. Максименко однажды выскочил один на один с Акинфеевым, но запутался с мячом и не пробил, а вообще там всё равно был офсайд. У ЦСКА роль травмированного Дивеева на стандарте у чужих ворот исполнил Бийол, попавший головой в перекладину. Также Облякову не хватило точности со средней дистанции.

В общем, «армейцы» на классе победили, набрали двадцать очков и поднялись в зону еврокубков. От «Зенита» они теперь отстают на три балла. Что касается «Урала», то он прервал ряд из двух побед и надеется на поражения «Химок» и «Уфы».

Кирилл Иванцов

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окончен Урал 0:1 ЦСКА Москва 6.2 3.85 1.61
17.10  16:30 Крылья Советов ... Нижний Новгород 1.87 3.55 4.5
17.10  16:30 Химки ... Ахмат 2.7 3.45 2.65
17.10  19:00 Краснодар ... Уфа 1.46 4.9 6.6
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