Шалимов не подложил «армейцам» свинью: ЦСКА прервал победный ряд «Урала»

Экс-спартаковец Игорь Шалимов противостоял «армейцам» в качестве наставника «Урала».

В первых турах «Урал» было принято считать главным аутсайдером, но раз победа, два победа – и екатеринбургский клуб вдруг покинул зону вылета. Чтобы подняться в более привычную для них срединную часть таблицы, «шмелям» требовалось одержать ещё пару-тройку побед за короткое время. Но дома против ЦСКА уральцев наверняка устроила бы ничья.

Ситуация, при которой «Зенит», «Локомотив» и «Динамо» синхронно теряют очки, вполне благоприятна для «армейцев». ЦСКА было грех не воспользоваться очередными осечками других клубов из Москвы и Санкт-Петербурга. Победа на Урале позволяла бы «красно-синим» набрать двадцать очков и догнать «Динамо».

Уже на первой минуте Заболотный в чужой штрафной скинул влево Ахметову, пробившему мимо. Потом за короткий промежуток времени со стороны «красно-синих» были ещё несколько ударов по воротам – все вне створа. Гости имели тотальное преимущество по владению мячом, но едва не получили в свои ворота пенальти. Как такое стало возможно? Создать щекотливую для соперника ситуацию екатеринбуржцам помог навес со стандарта с правой бровки...

Зайнутдинов неаккуратно коснулся мяча рукой, а главный арбитр Любимов просмотрел повтор и рассудил, что гандбол был непредумышленный, так что пенальти не поставил. «Урал» нашёл до перерыва возможности для четырёх ударов по воротам, но самый опасный шанс был у Облякова, красиво выстрелившего с лёта из-за пределов штрафной (угрозу отвёл на угловой арендованный у «армейцев» Помазун).

В начале второго тайма москвичи сделали важное дело – забили. Обляков обыгрывался с Заболотным, и от Августиняка мяч отскочил к Эджуке. Находясь почти на линии штрафной, он не стал мудрить с лишним дриблингом, а взял и чётко уложил мяч в правый угол (0:1). Таким образом, «армейцы» избавили себя от необходимости обязательно лезть дальше вперёд.

Для «Урала» же настала пора биться об защитные порядки гостей. Безуспешно биться. Максименко однажды выскочил один на один с Акинфеевым, но запутался с мячом и не пробил, а вообще там всё равно был офсайд. У ЦСКА роль травмированного Дивеева на стандарте у чужих ворот исполнил Бийол, попавший головой в перекладину. Также Облякову не хватило точности со средней дистанции.

В общем, «армейцы» на классе победили, набрали двадцать очков и поднялись в зону еврокубков. От «Зенита» они теперь отстают на три балла. Что касается «Урала», то он прервал ряд из двух побед и надеется на поражения «Химок» и «Уфы».

Кирилл Иванцов