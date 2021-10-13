​ЦСКА потерял Дивеева на неопределённый срок

На официальном сайте ЦСКА была размещена информация о том, что защитник команды Игорь Дивеев в матче против Словении получил повреждение мышцы таза. Повреждение называется среднетяжёлым.

Напомним, Игорь Дивеев в конце первого тайма игры в Мариборе был заменён. До этого защитнику удалось забить гол, и теперь в Уфе одну из улиц предлагают переименовать в его честь.

ЦСКА сообщает, что Дивеев начал консервативное лечение. Какое количество времени пропустит футболист, пока неизвестно. Примерные сроки восстановления определятся через несколько дней, когда будет оценена динамика начальной терапии.