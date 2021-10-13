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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА потерял Дивеева на неопределённый срок

13 Октября 2021 • 16:52 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
5.90 3.90 1.60
17.10 14:00

На официальном сайте ЦСКА была размещена информация о том, что защитник команды Игорь Дивеев в матче против Словении получил повреждение мышцы таза. Повреждение называется среднетяжёлым.

Напомним, Игорь Дивеев в конце первого тайма игры в Мариборе был заменён. До этого защитнику удалось забить гол, и теперь в Уфе одну из улиц предлагают переименовать в его честь.

ЦСКА сообщает, что Дивеев начал консервативное лечение. Какое количество времени пропустит футболист, пока неизвестно. Примерные сроки восстановления определятся через несколько дней, когда будет оценена динамика начальной терапии.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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