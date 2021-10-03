Магнуссон: «Я снова в строю!»

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон оповестил о своём выздоровлении после операции на ахилловом сухожилии.

«Я снова в строю! С нетерпением жду возможности вернуться на поле и вдохнуть энергию болельщиков», - подчеркнул Магнуссон у себя в инстаграм-профиле.

Игрок добавил, что ему бы хотелось поскорее сыграть первый официальный матч в новом сезоне, но в то же время он понимает, что ещё должен проделать немалый объём работы для набора оптимальной формы.

Напомним, что разрыв сухожилия правого голеностопа исландский легионер «армейцев» получил 4 апреля в поединке с «Тамбовом».

Свой следующий матч в Премьер-лиге ЦСКА проведёт с «Уралом» 17 октября.