​Президент «Урала» назвал судейство матча с ЦСКА беспределом

Григорий Иванов недоволен работой арбитра Артёма Любимова. Президент «Урала» заявил, что клуб после поражения от ЦСКА (0:1) обратится в экспертно-судейскую комиссию. Поводом является неназначенный пенальти в эпизоде, когда мяч встретился с рукой Бактиёра Зайнутдинова в штрафной площади «армейцев».

«Зайнутдинов откровенно сыграл рукой, но для судьи это «в естественном положении». А в каком она, стесняюсь спросить, должна быть, чтобы это было неестественно? Подпрыгивать что ли? Беспредел», - поделился своими мыслями Иванов для sport24. Президент «Урала» также выразил мнение, что все свистки арбитра были «в одну сторону»

За счёт победы над «Уралом» ЦСКА поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Алексея Березуцкого будет принимать «Крылья Советов».