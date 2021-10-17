​Васин: «Урал» набрал хороший ход, Помазун не пропускает уже три тура»

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мыслями перед гостевым матчем чемпионата России против «Урала».

«У нас хорошая статистика матчей в Екатеринбурге, но она не будет иметь никакого значения. «Урал» набрал хороший ход, Помазун не пропускает уже три тура подряд в РПЛ, поэтому впереди непростая игра. Но простых игр сейчас и не бывает, мы к этому готовы», - слова Васина приведены на официальной страничке ЦСКА в «Твиттере».

Отметим, что голкипер Илья Помазун принадлежит ЦСКА и выступает за «Урал» на правах аренды.

Матч одиннадцатого тура российской Премьер-лиги между «Уралом» и ЦСКА начнётся в 14:00 по московскому времени. На портале LiveResult будет проходить подробная трансляция поединка в текстовом формате.