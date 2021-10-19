Перед матчем 11-го тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и московским ЦСКА болельщики «оранжево-чёрных» нарисовали огромное граффити. Рисунок растянулся на 60 метров. На стене изображена надпись «Support your local team» (поддержи свою местную команду – прим. «Евро-Футбол.ру»).

Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась минимальной победой «армейцев» со счетом 1:0. Единственный мяч себе в актив записал форвард Чидера Эджуке.

После 11 туров российской Премьер-лиги «Урал» набрал девять баллов и занимает 15 место в таблице, а ЦСКА с 20 очками располагается на четвертой строчке.